İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2025 Pazar / 20 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümit Milli Futbol Takımı, Macaristan maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, Macaristan maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, 14 Ekim Salı günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H Grubu eleme maçının hazırlıklarına devam etti.

AA12 Ekim 2025 Pazar 19:58 - Güncelleme:
Ümit Milli Futbol Takımı, Macaristan maçının hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

Ümit Milli Futbol Takımı, 14 Ekim Salı günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H Grubu eleme maçının hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kadroda bulunan tüm oyuncuların katıldığı antrenmanda dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından Macaristan maçı taktiği üzerinde duruldu. İdman, şut çalışması ile tamamlandı.

Ay-yıldızlı takım, yarın Budapeşte'ye gidecek ve son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı MTK Stadı'nda gerçekleştirecek.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki milliler, grupta Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine 9 grup birincisiyle gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer 8 ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Kasım 2026'da play-off oynayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.