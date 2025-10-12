Ümit Milli Futbol Takımı, Macaristan maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, 14 Ekim Salı günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H Grubu eleme maçının hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kadroda bulunan tüm oyuncuların katıldığı antrenmanda dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından Macaristan maçı taktiği üzerinde duruldu. İdman, şut çalışması ile tamamlandı.

Ay-yıldızlı takım, yarın Budapeşte'ye gidecek ve son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı MTK Stadı'nda gerçekleştirecek.

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki milliler, grupta Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine 9 grup birincisiyle gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer 8 ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Kasım 2026'da play-off oynayacak.