2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Litvanya ve Macaristan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ada İbik, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.



Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktörlüğünü Egemen Korkmaz'ın yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor), Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Salih Malkoçoğlu, Cihan Çanak (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), İsak Vural (Pisa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Emre Demir (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen), Semih Kılıçsoy (Cagliari), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK).