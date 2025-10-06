İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6962
  • EURO
    48,9319
  • ALTIN
    5308.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ada İbik sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı
Spor

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ada İbik sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Litvanya ve Macaristan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ada İbik, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

AA6 Ekim 2025 Pazartesi 23:55 - Güncelleme:
Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ada İbik sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı
ABONE OL

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Litvanya ve Macaristan ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda Ada İbik, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktörlüğünü Egemen Korkmaz'ın yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor), Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Salih Malkoçoğlu, Cihan Çanak (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), İsak Vural (Pisa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Emre Demir (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen), Semih Kılıçsoy (Cagliari), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK).

  • Ada Ibik
  • Litvanya
  • Ümit Milli Futbol Takımı

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.