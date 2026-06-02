Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu Kosova

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçında Ümit Milli Takımı, hazırlık maçında yarın Kosova ile karşılaşacak.

AA2 Haziran 2026 Salı 09:50 - Güncelleme:
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu karşılaşmalarına hazırlık niteliği taşıyan özel maçta yarın Kosova'yı konuk edecek.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde milliler, Hırvatistan, Ukrayna, Macaristan ve Litvanya ile H Grubu'nda bulunuyor. 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Türkiye, grubunda ikinci sırada yer alıyor.

İspanya, Finlandiya ve Romanya ile A Grubu'nda bulunan Kosova ise 7 maçta aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle dördüncü basamakta kendine yer buldu.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kosova maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Trabzonspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yusuf Kocatürk (Eminevim Ümraniyespor), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Ofli (Bayern Münih)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Oxford United/Brentford), Eyüp Aydın (Kasımpaşa), Emirhan Boz (Ayvalıkgücü Belediyespor), Emirhan İlkhan (Torino), Emirhan Acar (Özbeyli Bandırmaspor), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor)

Forvet: Emre Demir (Sakaryaspor), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Sakaryaspor), İlhan Fakılı (Clermont Foot 63), Melih Bostan (Sakaryaspor), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)

