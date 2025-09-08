İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.

AA8 Eylül 2025 Pazartesi 10:37 - Güncelleme:
Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hırvatistan
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın Trabzon'da Hırvatistan'ı konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Kazakistan Futbol Federasyonundan Bulat Sariyev'in düdük çalacağı müsabakada Sariyev'in yardımcılıklarını Sergei Vassyutin ve Yuriy Tikhonyuk üstlenecek.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, grupta Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Millilerin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın (Galatasaray), Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

  • Ümit Milli Futbol Takımı
  • Hırvatistan
  • UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

