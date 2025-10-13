İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2025 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8201
  • EURO
    48,5765
  • ALTIN
    5471.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi Macaristan
Spor

Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi Macaristan

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H Grubu'ndaki üçüncü maçında, Ümit Milli Futbol Takımı yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

AA13 Ekim 2025 Pazartesi 10:14 - Güncelleme:
Ümit Milli Futbol Takımı'nın rakibi Macaristan
ABONE OL

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Macaristan'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki MTK Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Belçika Futbol Federasyonu hakemlerinden Jasper Vergoote yönetecek.

Ay-yıldızlı ekip grubundaki ilk maçında Hırvatistan'la 1-1 berabere kalırken, Litvanya'yı da 2-0 yendi. 4 puanlı lider Ukrayna'yla aynı puana sahip milliler averajla 2. sırada yer alıyor.

  • Ümit Milli Futbol Takımı
  • 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
  • Macaristan

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.