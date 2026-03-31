31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Spor

Ümit Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı

Ümit Milli Takım, Hırvatistan maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlılar, son antrenmanda taktik çalışmalara ağırlık verdi.

AA31 Mart 2026 Salı 01:17 - Güncelleme:
Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın deplasmanda Hırvatistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Opus Arena'da teknik direktör Egemen Korkmaz'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, maçın taktiksel organizasyonuyla sona erdi.

Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Opus Arena'da TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.

Karşılaşma, Tivibu Spor ve Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

