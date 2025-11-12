Ümit Milli Takım, Ukrayna mesaisine devam etti

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Cuma günü Ukrayna ile İstanbul'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanın bir bölümünü A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörleri Hakan Balta ile Serkan Damla da takip etti.

Ay-yıldızlılar, Ukrayna karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapacağı antrenmanla devam edecek.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Türkiye, H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor. Oynadığı 3 maçın sonunda 5 puan toplayan milliler, ilk sırada yer alıyor.