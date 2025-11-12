İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2025 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2398
  • EURO
    48,9931
  • ALTIN
    5698.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümit Milli Takım, Ukrayna mesaisine devam etti
Spor

Ümit Milli Takım, Ukrayna mesaisine devam etti

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Ukrayna ile İstanbul'da karşılaşacak olan Ümit Milli Futbol Takımı, çalışmalarına devam etti.

Haber Merkezi12 Kasım 2025 Çarşamba 23:19 - Güncelleme:
Ümit Milli Takım, Ukrayna mesaisine devam etti
ABONE OL

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Cuma günü Ukrayna ile İstanbul'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanın bir bölümünü A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörleri Hakan Balta ile Serkan Damla da takip etti.

Ay-yıldızlılar, Ukrayna karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapacağı antrenmanla devam edecek.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Türkiye, H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor. Oynadığı 3 maçın sonunda 5 puan toplayan milliler, ilk sırada yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.