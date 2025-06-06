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Spor

Ümit Milli Takım'da Arnavutluk mesaisi başladı.

Özel maçta Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek olan Ümit Milli Futbol Takımı'nda karşılaşmanın hazırlıklarına başlandı.

AA6 Haziran 2025 Cuma 15:40 - Güncelleme:
Ümit Milli Takım'da Arnavutluk mesaisi başladı.
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Ümit Milli Futbol Takımı, 8 Haziran Pazar günü Arnavutluk ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki idmanda iki gruba ayrılan oyunculardan Karadağ maçında ilk 11 başlayan isimler fitness salonunda çalışırken, diğer grup saha çalışması gerçekleştirdi.

Teknik heyet, oyuncular ve çalışanlar, antrenman öncesinde bayramlaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Arnavutluk mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

ADAY KADRO

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk maçı aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (TSV Hartberg), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Ali Habeşoğlu (Ayvalıkgücü Belediyespor), Emir Bars (Jong PSV), Sami Satılmış (Altınordu), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw), Emre Demir (Sakaryaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor), Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor)

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