  • Ümit Milli Takım'da Mustafa Hekimoğlu gelişmesi: Kadrodan çıkarıldı
Ümit Milli Takım'da Mustafa Hekimoğlu gelişmesi: Kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle Hırvatistan maçı kadrosundan çıkarıldı.

HABER MERKEZİ29 Mart 2026 Pazar 21:34 - Güncelleme:
Ümit Milli Futbol Takımı'nda Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle Hırvatistan maçının aday kadrosundan çıkarıldı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 31 Mart Salı günü deplasmanda Hırvatistan ile yapacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçının hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması üzerinde duruldu.

Ardından duran top çalışması yapan ay-yıldızlılar, idmanın son bölümünde şut çalışması gerçekleştirdi.

SON HAZIRLIKLAR HIRVATİSTAN'DA YAPILACAK

Milliler, mücadelenin son hazırlığını yarın karşılaşmanın oynanacağı Opus Arena'da yapacak.

Bugün akşam saatlerinde havayolu ile Zagreb'e gidecek milli takım, daha sonra karayolu ile maçın oynanacağı Osijek şehrine geçecek.

MUSTAFA, ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Mustafa Erhan Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle Hırvatistan maçının aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre millilerin, Hırvatistan maçı aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Jankat Yılmaz (Eyüpspor), Deniz Ertaş (Konyaspor), Mert Furkan Bayram (Sarıyer)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Sivasspor), Hamza Güreler (Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)

Orta saha: Demir Ege Tıknaz (SC Braga), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino FC), Baran Ali Gezek (Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Hamza Akman (Pendikspor)

Forvet: Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio)

