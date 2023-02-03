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Spor

Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas dönemi sona erdi

2020'nin yazından bu yana Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı.

A Spor3 Şubat 2023 Cuma 22:30 - Güncelleme:
Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas dönemi sona erdi
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Ümit Milli Takımı'nda Tolunay Kafkas dönemi sona erdi.

A Spor'un haberine göre, Milli Takım, Kafkas ile ayrılık için anlaşma sağladı.

Tolunay Kafkas ile ayrılığın resmi olarak da kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.

Tolunay Kafkas, Ağustos 2020'den bu yana Ümit Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

Öte yandan Tolunay Kafkas sonrası Ümit Milli Takımı'nın listesinde farklı adaylar olduğu öğrenildi.

TOLUNAY KAFKAS'IN ÜMİT MİLLİ TAKIM KARNESİ

Tolunay Kafkas, Ümit Milli Takımı'nın başında şu ana kadar toplam 24 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Kafkas, maç başına 1.29 puan ortalamasını yakalayabildi.

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