Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas dönemi sona erdi

Ümit Milli Takımı'nda Tolunay Kafkas dönemi sona erdi.

A Spor'un haberine göre, Milli Takım, Kafkas ile ayrılık için anlaşma sağladı.

Tolunay Kafkas ile ayrılığın resmi olarak da kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.

Tolunay Kafkas, Ağustos 2020'den bu yana Ümit Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

Öte yandan Tolunay Kafkas sonrası Ümit Milli Takımı'nın listesinde farklı adaylar olduğu öğrenildi.

TOLUNAY KAFKAS'IN ÜMİT MİLLİ TAKIM KARNESİ

Tolunay Kafkas, Ümit Milli Takımı'nın başında şu ana kadar toplam 24 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Kafkas, maç başına 1.29 puan ortalamasını yakalayabildi.