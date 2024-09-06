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Spor

Ümit Milli Takım'dan üzen sonuç!

Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Levent Sürme'nin yönetimindeki Ümit Milli Takım, James Crawford'un ekibi İrlanda ile karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip İrlanda 1-0 kazanırken gol, 84. dakikada Sam Curtis'ten geldi.

6 Eylül 2024 Cuma 21:46 - Güncelleme:
Ümit Milli Takım'dan üzen sonuç!
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Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Levent Sürme'nin yönetimindeki Ümit Milli Takım, James Crawford'un ekibi İrlanda ile karşılaştı.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip İrlanda 1-0 kazanırken gol, 84. dakikada Sam Curtis'ten geldi.

Ümit Milli Takım'da kaptan Serdar Saatçı, 65. dakikada sakatlanarak yerini Hamza Güreler'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Ümit Milli Takım 7 puanda kalarak play-off şansını zora sokarken, İrlanda 16 puana ulaşmış oldu.

Grubun diğer maç haftasında Ümit Milli Takım deplasmanda San Marino ile karşılaşırken, İrlanda sahasında Letonya ile karşılaşacak.

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