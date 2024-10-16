İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2734
  • EURO
    37,3574
  • ALTIN
    2930.93
  • BIST100
    8860.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümit Milli Takımı, Norveç'e farklı yenildi
Spor

Ümit Milli Takımı, Norveç'e farklı yenildi

Ümit Milli Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemeleri son maçında deplasmanda Norveç'e 5-1 mağlup oldu.

16 Ekim 2024 Çarşamba 01:22 - Güncelleme:
Ümit Milli Takımı, Norveç'e farklı yenildi
ABONE OL

Ümit Milli Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemeleri 10'uncu ve son maçında deplasmanda Norveç ile karşı karşıya geldi.

Stavanger'de Viking Stadyumu'nda oynanan mücadelede Belçikalı hakem Lothar D'hondt düdük çaldı. Lothar D'hondt'un yardımcılıklarını ise Romain Devillers ile Nico Claes üstlendi. Karşılaşmayı ev sahibi Norveç, 5-1'lik skorla kazandı.

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada penaltıdan Kristian Arnstad, 33'üncü dakikada Lasse Nordas, 53 ile 68'inci dakikada Andreas Schjelderup ve 60'ıncı dakikada Sindre Egeli kaydetti.

Ümit Milli Takım'ın tek golünü ise 90+2'nci dakikada Ali Akman attı.

Bu sonucun ardından eleme grubunda son maçını oynayan Ay-yıldızlılar, grubunu 13 puanla dördüncü sırada tamamladı. İtalya grup lideri olarak finallere adını yazdırırken, Norveç grup ikincisi oldu ve play-off maçları oynamaya hak kazandı.

  • Ümit Milli Takımı
  • Norveç mağlubiyeti
  • UEFA Avrupa U21

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.