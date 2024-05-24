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Spor

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takım'ın İstanbul'da İskoçya ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu duyuruldu.

IHA24 Mayıs 2024 Cuma 23:02 - Güncelleme:
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
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Ümit Milli Takım'ın 3 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da İskoçya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 29 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00'te Crowne Plaza Oryapark Hotel'de toplanacak.

2002 ve üstü doğumlu oyunculardan oluşan Ümit Milli Takım'ın İskoçya ile oynayacağı karşılaşma, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak.

Milliler, İskoçya maçının ardından İtalya'ya gidecek ve çalışmalarını 5-11 Haziran tarihleri arasında A Mili Takım ile beraber sürdürecek. A ve Ümit millier, biri İtalya diğeri de Polonya'da olmak üzere birbirleriyle iki antrenman maçı oynayacak.

Ümit Milli Takım, eleme grubu maçlarına eylül ayındaki İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçları ile devam edecek.

Ümit Milli Takım'ın İskoçya maçı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

"Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir)

Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Emin Bayram (KVC Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Seyfettin Anıl Yaşar (Çaykur Rizespor), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş)

Orta Saha: Bartuğ Elmaz (Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Livan Burcu (SV Sandhausen), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Aksel Baran Potur (Moss FK)

Forvet: Emircan Gürlük (FC Orenburg), Erencan Yardımcı (Pendikspor), Enis Destan (Trabzonspor)

Teknik Direktör: Levent Sürme"

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