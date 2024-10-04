Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takımımızın 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Letonya ve 15 Ekim Salı günü Stavanger'de Norveç ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.
KADRODA ŞU İSİMLER BULUNUYOR:
KALECİ: Emre Bilgin, Deniz Dilmen, Jankat Yılmaz
DEFANS: Serdar Saatçı, Ravil Tagir, Emin Bayram, Ayberk Karapo, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Metehan Baltacı, Uğur Kaan Yıldız, Yasin Özcan
ORTA SAHA: Yunus Emre Konak, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, Livan Burcu, Başar Önal, Burka İnce, Emircan Gürlük, Doğuhan Aral Şimşir
FORVET: Mustafa Hekimoğlu, Erecan Yardımcı, Ali Akman