İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2024 Cuma / 1 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2617
  • EURO
    37,5578
  • ALTIN
    2917.29
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Spor

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takımımızın Letonya ve Norveç ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

4 Ekim 2024 Cuma 19:08 - Güncelleme:
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
ABONE OL

Ümit Milli Takımımızın 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Letonya ve 15 Ekim Salı günü Stavanger'de Norveç ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

KADRODA ŞU İSİMLER BULUNUYOR:

KALECİ: Emre Bilgin, Deniz Dilmen, Jankat Yılmaz

DEFANS: Serdar Saatçı, Ravil Tagir, Emin Bayram, Ayberk Karapo, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Metehan Baltacı, Uğur Kaan Yıldız, Yasin Özcan

ORTA SAHA: Yunus Emre Konak, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, Livan Burcu, Başar Önal, Burka İnce, Emircan Gürlük, Doğuhan Aral Şimşir

FORVET: Mustafa Hekimoğlu, Erecan Yardımcı, Ali Akman

  • Aday Kadro
  • Ümit Milli Takım
  • 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.