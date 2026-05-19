  • Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Türkiye 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı.

AA19 Mayıs 2026 Salı 22:32
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü Kosova ile İstanbul'da oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te İstanbul'da bir otelde toplanacak.

Ümit Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı özel karşılaşma, eylül ve ekim aylarındaki 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grubundaki Ukrayna ve Macaristan maçlarına hazırlık niteliği taşıyacak.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Onuralp Çevikkan (Trabzonspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Ofli (Bayern Münih)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Oxford United/Brentford FC), Eyüp Aydın (Kasımpaşa), Emirhan Boz (Ayvalıkgücü Belediyespor), Emirhan İlkhan (Torino), Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor), Emirhan Acar (Özbeyli Bandırmaspor), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor)

Forvet: Emre Demir (Sakaryaspor), Livan Burcu (Union Berlin), Başar Önal (NEC Nijmegen), İlhan Fakılı (Clermont Foot 63), Melih Bostan (Sakaryaspor), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)

