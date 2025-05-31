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Spor

Ümit Milli Takım'ın Karadağ ve Arnavutluk maçları kadrosu açıklandı

Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın Karadağ ve Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 17:08 - Güncelleme:
Ümit Milli Takım'ın Karadağ ve Arnavutluk maçları kadrosu açıklandı
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ve Arnavutluk ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 5 Haziran Perşembe günü Karadağ ve 8 Haziran Pazar günü Arnavutluk ile İstanbul'da karşılaşacak. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 2 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te İstanbul Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de toplanacak.

Ümit Milli Takım'ın Karadağ ve Arnavutluk karşılaşmalarına Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakalar, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Milliler, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, elemelerdeki ilk maçını 9 Eylül Salı günü evinde Hırvatistan ile oynayacak. Türkiye, Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile H Grubu'nda mücadele edecek.

ADAY KADRO

Teknik direktör Egemen Korkmaz'ın belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (Hartberg), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Livan Burcu (Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Sami Satılmış (Altınordu), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw), Emre Demir (Sakaryaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor), Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor)

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