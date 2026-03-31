Ümit Milli Takımı'nın rakibi Hırvatistan

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında Ümit Milli Takım, Osijek şehrinde bulunan Opus Arena'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Saat 18.30'da başlayacak müsabaka, Tivibu Spor (şifresiz uyduya açık kanal) ile Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Alessandro Dudic yönetecek. Dudic'in yardımcılıklarını Pascal Hirzel ve Nicolas Müller yaparken müsabakanın dördüncü hakemi Mirel Turkes olacak.

Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine 9 grup birincisiyle birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer 8 ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Kasım 2026'da play-off oynayacak.