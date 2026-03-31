Ümit Milliler, Hırvatistan'a mağlup oldu

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu 6. hafta maçında U21 Milli Takımımız, Hırvatistan'a konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi Hırvatistan 3-0'lık skorla kazandı.

Milli Takımımız, 35. dakikada Demir Ege'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu pozisyon itiraz ederken ayağı kayan ve kafasını çarptığı için hastaneye kaldırılan U21 Teknik Direktörümüz Egemen Korkmaz'ın durumu nedeniyle mücadeleye ara verildi.

35.⁠ ⁠dakikadan devam eden maçta Hırvatistan, 45. dakikada Fabijan Krivak'ın golüyle öne geçti. Hırvatlar, 53. dakikada Adriano Jagusic ile farkı artırdı.

U21 Milli Takımımız, 73. dakikada Semih Kılıçsoy ve 74. dakikada Cihan Çanak'ın kırmızı kart görmesiyle 8 kişi kaldı.

Hırvatlar, 90. dakikada Branimir Mlacic'in golüyle skoru belirledi.

Bu sonuçla 11 puanda kaldık. 1 maçı eksik Hırvatistan ise puanını 13'e yükselterek liderliğe yükseldi.

Ümit Millilerimiz, bir sonraki maçını Macaristan ile içeride oynayacak. Hırvatlar ise Litvanya deplasmanına gidecek.