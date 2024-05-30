Ümit Milliler, İskoçya maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 3 Haziran Pazartesi günü İskoçya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Levent Sürme yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tüm oyuncular katıldı.

İdman, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Erencan Yardımcı, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Ay-yıldızlılar, İstanbul'da İskoçya ile yapacağı müsabakanın ardından İtalya'ya gidecek ve çalışmalarını 5-11 Haziran tarihlerinde A Milli Takımı ile beraber sürdürecek. A Milli Takım ile Ümit Milli Takım, İtalya'da ve Polonya'da iki antrenman maçı yapacak.