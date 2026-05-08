Ümit Milliler, Kosova ile karşılaşacak

Ümit Milli Futbol Takımı, 3 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak özel maçta Kosova ile mücadele edecek.

Kırmızı-beyazlılar, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde H Grubu'nda Hırvatistan, Ukrayna, Macaristan ve Litvanya ile birlikte yer alıyor. Ay-Yıldızlılar, 6 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Hırvatistan'ın ardından grubunda ikinci sırada bulunuyor.

A Grubu'nda yer alan Kosova ise oynadığı 7 maçta aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle İspanya, Finlandiya ve Romanya'nın ardından grubunda dördüncü sırada yer alıyor.