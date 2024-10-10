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Spor

Ümit Milliler, Letonya sınavında

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Letonya'yı konuk edecek.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 11:15 - Güncelleme:
Ümit Milliler, Letonya sınavında
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında yarın Letonya ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakada, Kazakistan Futbol Federasyonundan Daniyar Sakhi düdük çalacak.

Toplam 6 takımın yer aldığı grupta geride kalan 8 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan ay-yıldızlı ekip, 10 puanla 4. sırada bulunuyor. Letonya ise 8 puanla 5. sırada yer alıyor.

Dokuz eleme grubunda liderler ve en iyi 3 grup ikincisi direkt Slovakya'da yapılacak finallere kalacak. Diğer 6 grup ikincisi ise final etabına gidecek son 3 takımın belirleneceği play-off etabı oynayacak.

A Grubu'ndaki son 2 maçı öncesi ikinci sıradaki İrlanda Cumhuriyeti ile arasında 7 puan fark bulunan Türkiye, finallere kalma şansını yitirmiş durumda.

  • Ümit Milli
  • Avrupa 21
  • Letonya maçı

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