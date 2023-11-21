Ümit Milliler, Norveç'e geçit vermedi!

Ümit Milli Takım, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 1'de Norveç U21 Milli Takımı'yla karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan maçı Türkiye 2-0'lık skorla kazandı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Cihan Çanak ve 64. dakikada Erencan Yardımcı attı.

Bu sonucun ardından Türkiye, 6 puana yükseldi. Norveç, 9 puanda kaldı.

Türkiye, bir sonraki maçta 26 Mart'ta İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Norveç ise aynı tarihte, sahasında San Marino'yu ağırlayacak.

Ümit Millilerin en golcü oyuncusu 5 gol ile Erencan Yardımcı olurken, Enis Destan onu 2 gol ile takip ediyor.