Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Levent Sürme yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Emre Bilgin (Vavacars Fatih Karagümrük), Arda Özçimen (Göztepe), Deniz Dilmen (Rams Başakşehir)

Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Emin Bayram (KVC Westerlo), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ayberk Karapo (Manisa FK), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mehmet Can Aydın (Trabzonspor)

Orta Saha: Cem Tuna Türkmen (MKE Ankaragücü), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Aksel Baran Potur (Moss FK), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Cihan Çanak (Standard Liege), Emircan Gürlük (FC Orenburg), Doğuhan Aral Şimşir (FC Midtjylland), Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor)

Forvet: Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Enis Destan (Trabzonspor), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol)