Ümit Milliler'in fikstürü değişti

AA 22 Nisan 2021 Perşembe 16:38 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 16:38

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımın 8 Haziran'da deplasmanda Kazakistan ile oynayacağı karşılaşma 12 Ekim'e alındı. Bu değişikliğin ardından Ümit Milli Takım, eleme grubundaki ilk maçını 3 Eylül'de sahasında Belçika ile yapacak.

Ümit Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki maç programı şöyle:

3 Eylül 2021: Türkiye-Belçika

7 Eylül 2021: Türkiye-İskoçya

12 Ekim 2021: Kazakistan-Türkiye

12 Kasım 2021: Belçika-Türkiye

16 Kasım 2021: Türkiye-Danimarka

25 Mart 2022: İskoçya-Türkiye

10 Haziran 2022: Türkiye-Kazakistan

14 Haziran 2022: Danimarka-Türkiye