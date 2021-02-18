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Spor

Ümit Milliler'in kampı sona erdi

Ümit Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları öncesinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği hazırlık kampı sona erdi.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 15:49 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 15:49
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği hazırlık kampı tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarına hazırlanan ay-yıldızlı ekibin Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampı sona erdi.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetiminde yüksek tempoda çalışan ümit milliler, bugün kampın son antrenmanını yaptı.

Ümit Milli Takım oyuncuları ve teknik heyeti, kamp süresi boyunca yoğun bir şekilde yağan karın sahadan temizlenmesinde özveri ile çalışan saha görevlilerine alkışlar eşliğinde teşekkür etti.

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