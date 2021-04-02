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  • Ümit Özat FETÖ soruşturması kapsamında tanık olarak emniyete ifade verdi
Spor

Ümit Özat FETÖ soruşturması kapsamında tanık olarak emniyete ifade verdi

Eski Fenerbahçe ve milli futbolcusu Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tanık olarak, emniyette ifade verdi.

DHA02 Nisan 2021 Cuma 20:52 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 20:58
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Bir televizyon programında, "Yetkililer sorsunlar anlatırım her şeyi" yönünde açıklamalarda bulunan Ümit Özat, futbolda FETÖ terör örgütü yapılasına yönelik soruşturma kapsamında tanık olarak ifade vermesi için emniyete çağrıldı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden Özat'ın Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdiği öğrenildi.

"FETÖ İLE İLGİLİ BİLDİKLERİMİ ANLATTIM"

Ümit Özat, verdiği ifadenin ardından resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında Özat, Bugün, devletimizin davetine icabet ederek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'ne giderek FETÖ ile ilgili bildiklerimi anlattım." dedi.

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