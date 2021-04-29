29 Nisan 2021 Perşembe 23:48 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 23:48

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün atılmasıyla 45 dakikada 10 kişi oynadığı maçta Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı ve şampiyonluk umutlarını oldukça azalttı. Fenerbahçe ile futbolculuk yıllarında 3 şampiyonluk yaşayan Sarı-Lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Emre Belözoğlu'na göndermede bulundu. Özat, Emre Belözoğlu'nun maçın son dakikasında Valencia'nın yerine Tisserand'ı oyuna sokması üzerine, "90'da Osasuna forvet çıkarıp defans sokuyor oyuna. Nereden nereye..." ifadesini kullandı.

Ümit Özat ile Emre Belözoğlu arasında geçtiğimiz haftalarda da gerilim yaşanmıştı. Özat'ın Belözoğlu hakkında söylediği sözler üzerine Fenerbahçe'nin resmi sitesinden de Ümit Özat hakkında çok sert ifadeler barındıran bir açıklama yapılmıştı.

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