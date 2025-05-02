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  • Ümit Öztürk, Alanyaspor-Kayserispor maçında 3. kez düdük çalacak
Spor

Ümit Öztürk, Alanyaspor-Kayserispor maçında 3. kez düdük çalacak

Süper Lig'de bu hafta oynanacak Alanyaspor-Kayserispor karşılaşmasında Ümit Öztürk görev yapacak. Denizli bölgesi hakemi, bugüne kadar iki takım arasında oynanan maçlarda 2 kez düdük çaldı.

IHA2 Mayıs 2025 Cuma 10:48 - Güncelleme:
Ümit Öztürk, Alanyaspor-Kayserispor maçında 3. kez düdük çalacak
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Denizli Bölgesi hakemi Ümit Öztürk, üçüncü kez Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak lig maçını yönetecek.

Süper Lig 34. haftasında oynanacak Alanyaspor-Kayserispor maçına orta hakem olarak Ümit Öztürk görevlendirildi. Denizli Bölgesi hakemi, bugüne kadar iki takım arasında oynanan maçlarda 2 kez düdük çaldı. Bu maçlarda Alanyaspor, 6-3 ve 3-0'lık sonuçlar ile galip gelen taraf oldu. Ümit Öztürk, Antalya'da oynanan bu maçlarda Alanyaspor'a 6 kez sarı kart gösterirken Kayserispor'a ise 7 sarı kart, 1 kırmızı kart çıkardı.

32 yaşındaki hakem, bu sezon 7 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 8 TFF 1.Lig maçına çıktı. Ümit Öztürk'ün yönettiği 7 Süper Lig maçında 6 kez ev sahibi takım kazanırken 1 kez de deplasman takımı kazandı. Denizli Bölgesi hakemi, bu sezon ilk kez Alanyaspor'un ve Kayserispor'un maçını yönetecek.

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