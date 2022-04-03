İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2022 Pazar / 2 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6857
  • EURO
    16,2283
  • ALTIN
    909.144
  • BIST100
    2251.68
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümit Şengül: Eksik kalsak dahi sistemimizden vazgeçmiyoruz
Spor

Ümit Şengül: Eksik kalsak dahi sistemimizden vazgeçmiyoruz

Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Ümit Şengül maçın ardından oyuncuların çok istekli ve arzulu olduklarını söyleyerek, kalan her maçı kazanmak istediklerini ifade etti.

IHA3 Nisan 2022 Pazar 16:42 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 16:42
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı, 90+7. dakikada Hadergjonaj'ın penaltı golüyle 2-1 mağlup eden Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Ümit Şengül maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 10 kişi kalmalarına rağmen daha çok koştuklarını söyleyen Şengül, "İlk yarı rakipten fazla koştuk, geri düşmemize rağmen golü bulduk. Yüzde 58 topla oynadık. Oyuncularımız iyi çalışıyor, istekli ve arzulu oynuyorlar. Eksik kalsak dahi sistemimizi uygulamaya çalışıyorlar. Oyuncu grubumuzla ne kadar gurur duysak azdır. 11 puandan 41 puana çıktık geldiğimizden beri. Ulaşabileceğimiz en iyi yere ulaşmak istiyoruz. Her maçı kazanmaya talibiz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.