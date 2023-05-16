Ümit Şengül: İki bariz hatadan gol yedik

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Pendikspor'a 2-1 yenilen Beyçimento Bandırmaspor'da teknik sorumlu Ümit Şengül, ikinci yarıda yaptıkları hatalarla mağlup olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şengül, şunları kaydetti:

"Müsabakaya iyi başladık. Belki geldiğimizden bu yana en iyi maçımızı oynadık diyebilirim. Skoru bulduk, özellikle ilk yarının bitimine doğru Koutroumpis ile bulduğumuz bir pozisyonumuz vardı. O pozisyonda golü atabilse maç farklı devam edebilirdi. Maalesef ikinci yarı yaptığımız iki bariz hatadan gol yedik. Kırılgan bir takımız, gol yedikten sonra sıkıntı yaşıyoruz. Bu sezonu play-off'un dışında kalarak tamamlıyoruz. Play-off'a kalan takımlara başarılar diliyorum."