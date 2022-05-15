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Spor

Ümit Şengül: Kasımpaşa tarihinin en yüksek puan toplayan kadrosu olacağız

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor'a 4-2 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA15 Mayıs 2022 Pazar 21:54 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 4-2 yenilen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, savunma kurgusunda eksik oyuncular nedeniyle yaptıkları değişikliğin sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şengül, "Savunmadaki önemli eksiklerimiz bizi sıkıntıya soktu. Savunma kurgumuz tamamen değişti. Sağ beki mecburen solda oynatmak zorunda kaldık. Uzun bir aradan sonra oynamayan oyuncular forma giydi. Savunmadan çıkarken yaptığımız basit hatalardan yediğimiz goller farkın açılmasına sebep oldu." ifadelerini kullandı.

"Oyuncular kötü oynama haklarını kullandı." diyen Ümit Şengül, "Bu oyuncular özellikle ikinci yarıda inanılmaz performans ortaya koydu. Her türlü övgüyü hak ediyorlar. Bu maç nazar boncuğu olsun. Altay maçını kazanırsak Kasımpaşa tarihinin en yüksek puan toplayan kadrosu olacağız. Bu zamana kadar 51 puan toplanmış. 53 puanla Kasımpaşa tarihinin rekorunu kırmış olacağız. Gelecek hafta motivasyonumuz o yönde olacak." şeklinde görüş belirtti.

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