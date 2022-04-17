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Spor

Ümit Şengül: Ligi iyi bir noktada tamamlamak istiyoruz

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Adana Demirspor'u 4-0 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA17 Nisan 2022 Pazar 19:28 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 19:28
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, maç boyunca çok üstün oynadıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şengül, "Müsabakaya inanılmaz derecede iyi başladık. Maçın başından sonuna kadar üstün oynadığımızı düşünüyoruz. 11'e 11 oynarken 2 gol bulduk. Rakip takımdan oyuncunun atılmasıyla fark daha da açıldı. İkinci yarının başından bu yana inanılmaz bir performans ortaya koyuyoruz. Futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Kalan 5 maçta en fazla puanı alıp, ligi iyi bir noktada tamamlamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kasımpaşa'nın ikinci yarıda yakaladığı çıkışta teknik direktör Sami Uğurlu'nun önemli rol oynadığına vurgu yapan Ümit Şengül, "Sami hocamızın takımı tanımasının çok büyük etkisi var. Oyuncu grubunu iyi tanıyor. Takıma neler yapılacağını biliyordu. O hamleleri yaptı ve bu noktalara geldik. Bu, Sami hocanın başarısı." değerlendirmesinde bulundu.

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