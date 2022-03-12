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Spor

Ümit Şengül: Maçı çok daha farklı kazanabilirdik

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA12 Mart 2022 Cumartesi 18:50 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 18:50
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Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, alınan iyi sonuçların ardından hedeflerinin kalan maçlarda üst sıraları kovalamak olacağını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, müsabakanın kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, "Geçen hafta Göztepe galibiyetinin ardından bu maçı kazanıp alt sıralardan uzaklaşmak istiyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz. Rizespor dirençli oynamaya başladı, yakaladığımız ciddi pozisyonlar var. Maçı çok daha farklı kazanabilirdik. İlk yarı maçı koparabilirdik. Golü yedikten sonra uyanabildik. Ondan sonraki pozisyonları değerlendirdik. Hedefimiz üst sıraları kovalamak olacak. İnanılmaz işler yapan, mesafe kat eden bir takımımız var. Her maç ortalama 120 km'ye koşan oyuncu grubumuz var. Kaliteleriyle de maçı lehimize çevirecek oyuncularımız var. Onlarla ne kadar gurur duysak az. İlerleyen süreçte inşallah Kasımpaşa kendine çok farklı hedefler koyacak ve bunu başarabilecek bir kulüp." şeklinde konuştu.

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