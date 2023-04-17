İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2023 Pazartesi / 27 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3849
  • EURO
    21,2175
  • ALTIN
    1243.67
  • BIST100
    5059.35
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ümit Şengül: Son maça kadar play-off hedefini kovalayacağız
Spor

Ümit Şengül: Son maça kadar play-off hedefini kovalayacağız

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında evinde Sakaryaspor'u 3-2 yenen Bandırmaspor'da teknik sorumlu Ümit Şengül, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 19:35 - Güncelleme:
Ümit Şengül: Son maça kadar play-off hedefini kovalayacağız
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'u 3-2 mağlup eden Beyçimento Bandırmaspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Bundan sonraki her maçı kazanmak için oynayıp, son maça kadar play-off hedefini kovalayacağız." dedi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, oynayacakları her maçın final niteliğinde olduğunu söyledi.

İlk yarı rakibi önde baskı yaparak durdurmaya çalıştıklarını belirten Şengül, şöyle konuştu:

Yakaladığımız pozisyonları da gole çevirerek ilk yarıyı 2-0 önde kapattık. İkinci yarı da aynı şekilde devam etmemiz gerekirken oyuncularımız maalesef skoru koruma adına geri yaslandı. Bu da bize pahalıya mal oldu ve maç 2-2'ye geldi. Çok şükür son dakikada bir golle maçı lehimize çevirmesini bildik. Bundan sonraki her maçı kazanmak için oynayıp, son maça kadar play-off hedefini kovalayacağız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.