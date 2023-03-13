Ümit Şengül: Takımı tanıdıktan sonra iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 5-0 yenilen Beyçimento Bandırmaspor Teknik Sorumlu Ümit Şengül ise "Kırmızı karttan sonra bütün ritmimizi kaybettik. Bu da bizim için farkın açılmasına sebep oldu." dedi.

Maç öncesi önemli eksikliklerinin olduğunu belirten Şengül, şöyle devam etti:

Değişik bir kadroyla çıkmak zorunda kaldık. Zaten müsabakanın bir gün öncesi göreve geldik. Yediğimiz kırmızı karttan sonra bütün ritmimizi kaybettik. Oyun anlamında rakibe pozisyonlar vermeye başladık. Bu da bizim için farkın açılmasına sebep oldu. Önümüzdeki hafta zamanımız var. Depremzede takımlardan ötürü 2 haftayı boş geçeceğiz. Bu sürede daha iyi çalışıp neler yapabiliriz bunlara bakacağız. Takımı tanıdıktan sonra iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Samsunspor'a da başarılar diliyorum.