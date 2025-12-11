İSTANBUL 14°C / 7°C
Spor

Ümitler Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda millilerden altın ve gümüş madalya

Ümitler Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda Sude Yaren Uzunçavdar altın, Zehra Begüm Kavukcuoğlu, gümüş madalya kazandı.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 23:09
Ümitler Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda millilerden altın ve gümüş madalya
Ümitler Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın finalinde rakip olan Türk sporculardan Sude Yaren Uzunçavdar altın, Zehra Begüm Kavukcuoğlu, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Kosova'nın başkenti Priştine'de bugün başlayan Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlarda 4 sıklette mücadeleler yapıldı.

Kadınlar +73 kilo finalinde karşı karşıya gelen Türk sporculardan Sude Yaren Uzunçavdar altın, Zehra Begüm Kavukcuoğlu ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu, sporcuları kutladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 4 sıklette madalya mücadelesi yapılacak.

