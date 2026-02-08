Ümraniye'de puanlar paylaşıldı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ömer Tevfik Özkoç, Murathan Çomoğlu
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Ali Turap Bülbül dk. 57), Burak Öksüz, Tomislav Glumac, Emre Kaplan, Engjell Hoti (Jurgen Bardhi dk. 56), Djokanovic, Atalay Babacan (Serkan Göksu dk. 80), Cebio Soukou (Barış Ekincier, dk. 56), Benny (Yusuf Deniz Şaş dk. 77), Batuhan Çelik
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Kocatürk, Kubilay Aktaş, Talha Bartu Özdemir, Toheeb Kosoko
Teknik Direktör: Tayfun Albayrak
İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadir, Fatih Tultak, Duran Şahin, Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, David Sambissa (Alieu Cham dk. 70), Muhammed Mert (İsa Dayaklı dk. 70), Ömer Faruk Duymaz (Phellipe Cardoso Araujo dk. 70), Mendy Mamadou (Enver Cenk Şahin dk. 87), Mario Krstovski (Mustafa Sol dk. 70)
Yedekler: Mücahit Serbest, Deniz Tuncer, Elvin Mendy, Furkan Çiftçi, Özcan Şahan
Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk
Sarı kartlar: Yusuf Ali Özer, Phellipe Cardoso Araujo (İstanbulspor), Benny (Ümraniyespor)