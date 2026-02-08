İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Ümraniye'de puanlar paylaşıldı

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor golsüz berabere kaldı. Dengeli geçen mücadelede iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

IHA8 Şubat 2026 Pazar 18:26 - Güncelleme:
Ümraniye'de puanlar paylaşıldı
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ömer Tevfik Özkoç, Murathan Çomoğlu

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Ali Turap Bülbül dk. 57), Burak Öksüz, Tomislav Glumac, Emre Kaplan, Engjell Hoti (Jurgen Bardhi dk. 56), Djokanovic, Atalay Babacan (Serkan Göksu dk. 80), Cebio Soukou (Barış Ekincier, dk. 56), Benny (Yusuf Deniz Şaş dk. 77), Batuhan Çelik

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Kocatürk, Kubilay Aktaş, Talha Bartu Özdemir, Toheeb Kosoko

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadir, Fatih Tultak, Duran Şahin, Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, David Sambissa (Alieu Cham dk. 70), Muhammed Mert (İsa Dayaklı dk. 70), Ömer Faruk Duymaz (Phellipe Cardoso Araujo dk. 70), Mendy Mamadou (Enver Cenk Şahin dk. 87), Mario Krstovski (Mustafa Sol dk. 70)

Yedekler: Mücahit Serbest, Deniz Tuncer, Elvin Mendy, Furkan Çiftçi, Özcan Şahan

Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk

Sarı kartlar: Yusuf Ali Özer, Phellipe Cardoso Araujo (İstanbulspor), Benny (Ümraniyespor)

