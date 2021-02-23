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Spor

Ümraniyespor 1 puandan memnun

TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, 1 puanın kendileri için kazanç olduğunu söyledi.

AA23 Şubat 2021 Salı 16:29 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 16:29
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Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, sezona şampiyonluk parolasıyla giren, hem sezon başı hem de ara transfer döneminde kadrosunu bu doğrultuda güçlendiren bir ekiple mücadele ettiklerini belirtti.

Maçın genelinde pozisyonlar yakaladıklarını ve final paslarında başarılı olamadıklarını dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"İlk yarıda oyun üstünlüğü elimizdeydi. Adana Demirspor'un normal standartlarının üzerinde savunma yapması gol bulmamızı zorlaştırdı. İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Finali yapmayı başaramadık. Neticesinde 1 puan aldık. 2 puan kayıp mı yoksa 1 puan kazanç mı dersek biz zor kaybeden bir ekip oluşturmak istiyorduk. Bizim adımıza kazanç olduğunu düşünüyorum."

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