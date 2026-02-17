İSTANBUL 17°C / 7°C
17 Şubat 2026 Salı
Spor

Ümraniyespor 4 golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 26. hafta maçında Ümraniyespor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 4-2'lik skorla karşılaşmadan galip ayrıldı.

17 Şubat 2026 Salı 19:05
Ümraniyespor 4 golle kazandı
Trendyol 1. Lig'in 26. hafta maçında Ümraniyespor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ümraniyespor 4-2 kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 65. dakikalarda Cebio Soukou, 49. dakikada Batuhan Çelik ve 56. dakikada Atalay Babacan kaydetti.

Boluspor'un golleri ise 76. dakikada penaltıdan Lucas Lima ve 89. dakikada Yusuf Kocatürk'ün kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 32'ye yükseltirken, Boluspor 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Çorum FK deplasmanına gidecek; Boluspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.

