Ümraniyespor, Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla döndü

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 3-1 kazandı.

Mücadelede ilk golü, 3. dakikada Adana Demirspor'dan Ahmet Bolat attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Ümraniyespor, 45+3'te Talha Bartu Özdemir ile skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı beraberlikle sonuçlanırken Ümraniyespor, 87'de Doruk Ertuğrul ve 90+4'te Jurgen Bardhi ile bulduğu gollerle skoru 3-1'e getirdi ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan 79. dakikada Adana Demirspor'dan Enes Demirtaş, rakibine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 46 puana ulaştı. Küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Adana Demirspor ise -54 puanda kaldı.

Ligin son haftasında Ümraniyespor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Adana Demirspor ise deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.