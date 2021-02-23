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Spor

Ümraniyespor-Adana Demirspor maçında gol sesi çıkmadı

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Adana Demirspor, 0-0 berabere kaldı.

23 Şubat 2021 Salı 16:12 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 16:12
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TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi ve takımlar 1'er puanla sahada ayrıldı.

Bu sonuçla Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'de puanını 39'a yükseltti ve 4. sırada yer aldı. 31 puanlı Ümraniyespor ise 11. sırada bulunuyor.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Cihan Aydın, Seyfettin Ünal, Ali Tuna

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 77 Batuhan Artarslan), Atakan Üner (Dk. 83 Muammer Denizhan Taşkan), Ahmet Canbaz (Dk. 68 Camara), Akabueze (Dk. 77 Okan Derici), Kevin Mayi (Dk. 68 Gomis)

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Samet Akaydın, Rassoul, Kaan Kanak (Dk. 74 Okan Alkan), Traore (Dk. 85 İsmail Yüksek), Sinan Kurt (Dk. 46 Aissati), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 67 Sedat Şahintürk), Pa Dibba, Rangel (Dk. 46 Mehmet Akyüz)

Sarı kart: Dk. 47 Glumac (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

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