Spor

Ümraniyespor, Bolu'dan 3 puanla dönüyor

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

HABER MERKEZİ23 Eylül 2025 Salı 19:13 - Güncelleme:
Ümraniyespor, Bolu'dan 3 puanla dönüyor
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor, Ümraniyespor'u konuk etti.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü, 53. dakikada Batuhan Çelik kaydetti.

Öte yandan Ümraniyespor'un golünü kaydeden Batuhan Çelik, rakibine yaptığı müdahale sonrası 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte 5 maç sonra ilk mağlubiyetini alan Boluspor, 11 puanda kaldı ve 5. sırada konumlandı.

Ligde 5 maç sonra ilk galibiyetini alan Ümraniyespor ise 7 puana yükselerek 15. sıraya yerleşti.

Gelecek hafta Boluspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise Çorum FK'yi konuk edecek.

