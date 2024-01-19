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Spor

Ümraniyespor: Bu maçtan gereken dersi aldık

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Galatasaray'a Türkiye Kupası'nda mağlup olup elenmelerinin ardından konuştu.

AA19 Ocak 2024 Cuma 00:13 - Güncelleme:
Ümraniyespor: Bu maçtan gereken dersi aldık
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Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray'a 4-1 yenilerek elendikleri maçta gereken dersleri aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gürsel, tur atlayan Galatasaray'ı tebrik ederek, "Biz kendi oyununu oynamaya, bir futbol kültürü oturtmaya çalışan bir takımız. Burada da kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Galatasaray ile burada oynamak bizler için çok güzel bir duygu. Oyuncularımızın bu seviyede neler yapabildiğini görmek bizim için önemliydi. Önemli olan bu maçtan alacağımız dersleri alarak, oyunumuzu geliştirip lige yansıtabilmek. Buradan alacağımızı aldık. Artık lig maçlarına bakacağız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Gürsel, Ümraniyespor'a verilen transfer yasağı cezası hakkında ise "Bu ceza kalkacak gibi görünmüyor. Çok büyük bir sorun değil ortadaki. Birkaç dosya var ama miktar olarak çok büyük değil. Şu anki görünüşte açılacak gibi durmuyor. Elimde değerli oyuncular var. Amacımız onları geliştirerek hedefe gitmek. Ben açılmayacak gibi bakıyorum. Hiç öyle bir beklentim yok." değerlendirmesinde bulundu.

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