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Spor

Ümraniyespor bu sezon ilk kez kendi stadında

Sezon başında yenilenme çalışmasına giren Ümraniye Şehir Stadı kapılarını Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla açtı.

IHA22 Ekim 2022 Cumartesi 15:29 - Güncelleme:
Ümraniyespor bu sezon ilk kez kendi stadında
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla yenilenme çalışmasının bittiği Ümraniye Şehir Stadı'nın açılışını yaptı. Ümraniyespor, 2022-2023 sezonunun başında yenileme çalışmasına soktuğu Şehir Stadı'nın çalışmalarını bitirdi. Bu sezon Süper Lig'de geride kalan 5 iç saha karşılaşmasını evinden uzakta oynayan İstanbul temsilcisi, Karagümrük maçıyla stadına kavuşmuş oldu. Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor, bu sezon evinden uzak oynadığı 5 iç saha müsabakasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

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