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Spor

Ümraniyespor deplasmanda güldü

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

9 Aralık 2024 Pazartesi 22:31 - Güncelleme:
Ümraniyespor deplasmanda güldü
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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Hüsamettin Balcı'nın yönetimindeki Ümraniyespor deplasmanda Mehmet Altıparmak'ın ekibi Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçta Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 63. dakikada Georgi Minchev kaydetti.

Esenler Erokspor'da Mücahit Albayrak 54. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligde 4 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Ümraniyespor puanını 22'ye yükseltirken, Esenler Erokspor 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Ümraniyespor evinde Keçiörengücü'nü ağırlarken, Erokspor deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

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