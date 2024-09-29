İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2024 Pazar / 26 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1657
  • EURO
    38,2175
  • ALTIN
    2920.22
  • BIST100
    9777.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ümraniyespor deplasmanda kazandı

Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor, deplasmanda Sakaryaspor'u 3 -1'lik skorla mağlup etti.

29 Eylül 2024 Pazar 18:16 - Güncelleme:
Ümraniyespor deplasmanda kazandı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla deplasman ekibi Ümraniyespor oldu.

Ümraniyespor'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 14 ve 30'da Cebio Soukou, 90+5'de Atalay Babacan attı. Ev sahibi Sakaryaspor'un tek golünü 48'de Mustafa Pektemek kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Ümraniyespor puanını 13'e yükseltti. Sakaryaspor 7 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Ümraniyespor, evinde Bandırmaspor'u konuk edecek. Sakaryaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.