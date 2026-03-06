Ümraniyespor deplasmanda Sarıyer'i yendi

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mahmut Gülle, Sabri Öğe
SMS Grup Sarıyer: Mert Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram (Dk. 83 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 46 Aytaç Kara), Kulasin (Dk. 46 Dembele), Poko (Dk. 78 Regattin), Silva, Camara, Eze (Dk. 78 Batuhan Kör)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan, Djokanovic, Serkan Göksu (Dk. 83 Hoti), Atalay Babacan (Dk. 71 Bardhi), Benny (Dk. 84 Yusuf Deniz Şaş), Barış Ekincier (Dk. 90+5 Kosoko), Batuhan Çelik
Goller: Dk. 11 Benny, Dk. 41 Batuhan Çelik (Ümraniyespor), Dk. 64 Eze (Penaltıdan) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 67 Ömer Bayram, Dk. 90+6 Metehan Mert (Sarıyer)