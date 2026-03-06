İSTANBUL 14°C / 5°C
  • Ümraniyespor deplasmanda Sarıyer'i yendi
Spor

Ümraniyespor deplasmanda Sarıyer'i yendi

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.

6 Mart 2026 Cuma 18:24
Ümraniyespor deplasmanda Sarıyer'i yendi
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mahmut Gülle, Sabri Öğe

SMS Grup Sarıyer: Mert Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram (Dk. 83 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 46 Aytaç Kara), Kulasin (Dk. 46 Dembele), Poko (Dk. 78 Regattin), Silva, Camara, Eze (Dk. 78 Batuhan Kör)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan, Djokanovic, Serkan Göksu (Dk. 83 Hoti), Atalay Babacan (Dk. 71 Bardhi), Benny (Dk. 84 Yusuf Deniz Şaş), Barış Ekincier (Dk. 90+5 Kosoko), Batuhan Çelik

Goller: Dk. 11 Benny, Dk. 41 Batuhan Çelik (Ümraniyespor), Dk. 64 Eze (Penaltıdan) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 67 Ömer Bayram, Dk. 90+6 Metehan Mert (Sarıyer)

  • Eminevim Ümraniyespor
  • SMS Grup Sarıyer
  • 1. lig

