27 Ekim 2025 Pazartesi
  • Spor
  • Ümraniyespor duyurdu! Bülent Bölükbaşı dönemi sona erdi
Spor

Ümraniyespor duyurdu! Bülent Bölükbaşı dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldığını duyurdu.

27 Ekim 2025 Pazartesi 15:50
Ümraniyespor duyurdu! Bülent Bölükbaşı dönemi sona erdi
Trendyol 1. Lig ekibi Eminevim Ümraniyespor'da teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Bülent Bölükbaşı'na görev yaptığı süreçte sergilediği duruş, çalışma disiplini ve katkılarından dolayı teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Ümraniyespor, 8 puan ve averajla 18. sırada yer aldı.

