Spor

Ümraniyespor farklı kazandı

Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 5-0 mağlup ederek haftayı farklı galibiyetle kapattı.

HABER MERKEZİ21 Aralık 2025 Pazar 18:09 - Güncelleme:
Ümraniyespor farklı kazandı
Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçında Ümraniyespor, Adana Demirspor'u ağırladı.

Sponit Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Ümraniyespor, 5-0'lık skorla kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 3, 29 ve 75. dakikalarda Jurgen Bardhi, 24 ve 54. dakikalarda Batuhan Çelik kaydetti.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 21 yaptı. Adana Demirspor, -28 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki maçında Ümraniyespor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.

