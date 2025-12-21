Ümraniyespor farklı kazandı

Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçında Ümraniyespor, Adana Demirspor'u ağırladı.
Sponit Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Ümraniyespor, 5-0'lık skorla kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 3, 29 ve 75. dakikalarda Jurgen Bardhi, 24 ve 54. dakikalarda Batuhan Çelik kaydetti.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 21 yaptı. Adana Demirspor, -28 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Ümraniyespor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.