Ümraniyespor-Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlar! Golden önce faul var mı?

Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı lacivertli takımın 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'in kararları, beIN Sports'ta yayınlanan beIN Trio programında değerlendirildi.

İşte Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım'ın, Fenerbahçe'nin ikinci golü ve Ümraniyespor'un 90+8'de sayılmayan golüyle ilgili yorumları:

"FENERBAHÇE'NİN GOLÜNDEN ÖNCE FAUL YOK"

89. dakikada Fenerbahçe'nin verilen ikinci golü doğru mu? Faul var mı?

Lale Orta: Pozisyonda ofsayt yok ama yardımcı yanlış bayrak kaldırdı. Faul için VAR pozisyonu inceledi. Samet'in ayağı topa uzanıyor. Vücut vücuda bir mücadele var, faul yok.

Deniz Çoban: Faul yok, golün verilmesi çok normal.

Bülent Yıldırım: Samet çok hızlı ve topa dokundu, Geraldo da topu kaybettiği için düşüyor. Bu yardımcı hakem Murat Tuğberk Curbay sıkıntılı, ofsaytı bilmiyor. Bayrak sonrası kaos çıkıyor.

"İPTAL EDİLEN GOL KARARI DOĞRU

90+8'de Ümraniyespor'un iptal edilen ikinci golünde karar doğru mu?

Lale Orta: "İyi ki VAR, var" dediğimiz anlardan oldu. Net bir çekilme var. Hakem görse daha iyi olurdu. VAR'ın çağırması doğru.

Deniz Çoban: Niye hakem bu kadar açık çekmeyi görmedi? Herhalde aşağıya bakıyordu, yukarıyı görmedi. VAR'ın olması çok kritikti. VAR monitörünü gelecek sene karşıya amalıyız. Hakemler, VAR'a gidemiyor. TFF bunlara kart çıkacağını söyledi ama çıkmıyor. MHK de atamalarda işin tadını kaçırdı. Ümraniyespor kupada elendi, Abdulkadir Bitigen o maçın VAR hakemiydi ve penaltıya Ümraniye tepki gösterdi. Yine Ümraniye maçına verdiler!

Bülent Yıldırım: Maçın hakemi bu faulü nasıl görmüyor? Batshuayi sinirleniyor ama eliyle 'Yeter artık' diye itiyor, vurmuyor. O yüzden Batshuayi'ye bir kart gerekmez. Orta hakem bu pozisyonu yakalamalıydı. VAR'ı zora itti.